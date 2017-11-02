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La Diputación de Sevilla destinará 'cero euros' a la defensa de los consumidores en 2018

La corporación suprime la partida de ayudas que en 2015 repartió de forma irregular, por lo que fue condenada judicialmente, y que en 2016 y 2017 no llegó a utilizar.

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Sevilla-02/11/2017
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La Diputación de Sevilla ha asestado un golpe definitivo a las políticas de protección y defensa de los consumidores en la provincia al reducir a cero euros las ayudas destinadas a impulsar este tipo de acciones. Si en los últimos dos años, la cuantía des

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