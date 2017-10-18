La Diputación de Sevilla suprime una partida de 54.000 euros destinada a la defensa de los consumidores
FACUA Sevilla ha denunciado irregularidades en la gestión de ese dinero, que en 2015 se repartió arbitrariamente, en 2016 no se usó para los fines previstos y en 2017 se elimina del presupuesto con nocturnidad.
FACUA.org
Sevilla-18/10/2017
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FACUA Sevilla denuncia que el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación Provincial modificó en el primer trimestre del año sus presupuestos para hacer desaparecer una partida de 54.000 euros prevista para impulsar acciones en defensa de los consumidores.