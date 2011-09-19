La Dirección General de Seguros resuelve favorablemente dos reclamaciones de FACUA Málaga
Ante el incumplimiento de las condiciones contratadas y un incremento desproporcionado de las cuotas en las pólizas de salud de dos socios.
FACUA.org
Málaga-19/09/2011
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FACUA Málaga denunció ante la Dirección General de Seguros y Planes de Pensiones, del Ministerio de Economía, la situación padecida por F.J.S.S. ante el incumplimiento de las condiciones contratadas con Sanitas.
Tras sufrir el incremento