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La directora general de Consumo ataca al movimiento de consumidores independiente por sus procedimientos para defender a los afectados por el cierre de Opening

FACUA cree que las declaraciones de Elia Rosa Maldonado aparecidas hoy son un castigo a su actitud crítica contra sus políticas de Consumo.

FACUA.org
Andalucía-04/09/2002
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La Federación de Asociaciones de Consumidores y Usuarios de Andalucía (FACUA) denuncia que las declaraciones de la directora general de Consumo de la Consejería de Gobernación, Elia Rosa Maldonado, aparecidas hoy en la prensa suponen un claro ataque al movimient

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