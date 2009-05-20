La economía española sufre su mayor caída de la historia tras contraerse un 3%
Estos datos superan en una décima los avanzados por el INE el 14 de mayo, que apuntaban a una contracción del PIB del 2,9% en tasa interanual y del 1,8% en tasa intertrimestral.
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España-20/05/2009
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La economía española se contrajo un 3% en tasa interanual en el primer trimestre del año y un 1,9% en tasa intertrimestral, en ambos casos los peores registros en un trimestre desde 1970, cuando el Instituto Nacional de Estadística (INE) comenzó a realizar las e