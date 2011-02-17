La Eurocámara aprueba medidas más estrictas contra los medicamentos falsificados
Entre las novedades figura la introducción de dispositivos de seguridad en los envases de las medicinas.
FACUA.org
Europa-17/02/2011
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El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado este miércoles medidas más estrictas para la distribución de medicamentos, incluidos dispositivos de seguridad y autenticidad, con el objetivo de poner freno a los productos falsificados que llegan al mercado.
Las nuevas norm