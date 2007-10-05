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La Eurocámara pedirá al TUE que exija la publicación completa de la norma sobre líquidos en los aviones

Los eurodiputados denuncian que tanto el reglamento original como los anexos son confidenciales y ni siquiera ellos tienen derecho a consultarlos.

FACUA.org
Europa-05/10/2007
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El Parlamento Europeo pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) que exija la publicación completa de la norma comunitaria que desde noviembre de 2006 restringe la cantidad de líquidos que pueden transportarse en el equipaje de mano en los aviones.

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