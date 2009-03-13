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La Eurocámara pide la creación de un Observatorio contra la sequía

Pide eliminar las subvenciones globales a la distribución del agua porque no incentivan la buena gestión del agua.

FACUA.org
Europa-13/03/2009
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El Pleno de la Eurocámara adoptó este jueves una resolución no vinculante en la que los eurodiputados defienden poner en marcha un observatorio europeo de la sequía como un departamento de la Agencia Europea de Medio Ambiente, con sede en Copenhague, dado que la sequ&i

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