La Eurocámara respalda el etiquetado de origen obligatorio para productos no alimentarios
En el caso de los productos fabricados en la UE, los fabricantes podrían elegir si mantienen la referencia a la Unión Europea o si indican el nombre concreto del país de fabricación.
FACUA.org
Europa-18/04/2014
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El pleno de la Eurocámara ha respaldado introducir la indicación obligatoria del país de origen («made in») de los productos no alimentarios para garantizar una mayor información al consumidor y una competencia leal entre los productores.
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