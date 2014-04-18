Más noticiasPropone crear una base de datos a nivel europeo sobre las infracciones

La Eurocámara respalda el etiquetado de origen obligatorio para productos no alimentarios

En el caso de los productos fabricados en la UE, los fabricantes podrían elegir si mantienen la referencia a la Unión Europea o si indican el nombre concreto del país de fabricación.

FACUA.org
Europa-18/04/2014
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El pleno de la Eurocámara ha respaldado introducir la indicación obligatoria del país de origen («made in») de los productos no alimentarios para garantizar una mayor información al consumidor y una competencia leal entre los productores.

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