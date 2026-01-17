Opinión

La extrema derecha nos ataca de nuevo: ayúdanos

Editorial del episodio 101 del pódcast En Ocasiones Veo Fraudes.

Rubén Sánchez
España-17/01/2026

Los insultos, las amenazas y las campañas de difamación contra FACUA no les han funcionado a las extremas derechas todo lo bien que esperaban, así que ahora están experimentando con una nueva estrategia: intentar estrangularnos. Me refiero a estrangularnos económicamente, aunque algún fanático t

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos