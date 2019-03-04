La factura de la luz del usuario medio en febrero, un 1,2% más baja que hace doce meses
El recibo se reduce un 5,5% con respecto al mes anterior. En 2018, los usuarios sufrieron tres de las cinco facturas eléctricas más caras de la historia.
FACUA.org
España-04/03/2019
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La factura de la luz del usuario medio bajó un 5,5% en febrero con respecto al mes anterior, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Se situó en 75,37 euros, frente a los 79,79 euros de enero. En cuanto a la evolución interanual, el recibo con