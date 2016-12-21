La factura de la luz es hoy un 70% más cara que hace diez años #HoyApagón21D
El recibo se ha inflado en nada menos que 33 euros de media. FACUA llama a los usuarios a acudir este miércoles a las movilizaciones convocadas en 60 ciudades y sumarse al apagón de una hora a las 19h.
FACUA.org
España-21/12/2016
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La factura de la luz del usuario medio es hoy un 69,8% más cara que hace diez años, según revela un análisis realizado por FACUA-Consumidores en Acción. El recibo se ha inflado en nada menos que 33 euros mensuales de media.
Así, en diciembre de 200