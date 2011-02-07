La Fiscalía considera culpables de la quiebra de Seguros Mercurio a Díaz Ferrán y Pascual
Ha solicitado al Juzgado Mercantil número 9 de Madrid que les condene a pagar las cantidades obtenidas de forma indebida.
FACUA.org
España-07/02/2011
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El Ministerio Fiscal ha solicitado al Juzgado Mercantil número 9 de Madrid que declare culpables de la quiebra de Seguros Mercurio a sus antiguos propietarios, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, y les condene a pagar las cantidades obtenidas de forma indebid