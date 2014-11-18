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La Fiscalía de Bruselas acusa a HSBC de fraude fiscal, blanquear dinero y organización criminal

El banco suizo habría estado años ofreciendo paraísos fiscales y formas de evadir los impuestos a clientes muy acomodados, en particular del sector del diamante de Amberes.

FACUA.org / Europa Press
Europa-18/11/2014
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La Fiscalía de Bruselas ha acusado de fraude tributario, blanqueo de dinero, organización criminal y ejercicio ilegal de intermediación financiera a una filial suiza de HSBC Holdings Plc, en concreto a HSBC Private Bank, al asegurar que el banco ofrecía a comerciantes

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