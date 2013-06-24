La Fiscalía de Córdoba ve indicios de delito en la gestión de un exdirector general de Cajasur
Ha enviado un decreto al Juzgado de Instrucción número tres de Córdoba para que instruya una causa contra José Ruiz.
FACUA.org
Córdoba-24/06/2013
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Después de recibir la denuncia de un particular, la Fiscalía Provincial de Córdoba ha aprecidado indicios de delito en la gestión del exdirector general de Cajasur entre 2005 y 2007, José Ruiz, y ha enviado un decreto al Juzgado de Instrucci&oac