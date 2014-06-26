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La Fiscalía de Nueva York acusa a Barclays de fraude en su mercado de negociación opaca

Se le acusa de incrementar de manera significativa la cuota de mercado de su "dark pool" a través de una serie de declaraciones falsas a sus clientes e inversores.

FACUA.org
América-26/06/2014
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El fiscal general de Nueva York, Eric Schneiderman, ha presentado una demanda contra Barclays en la que acusa a la entidad británica de haber cometido fraude en su mercado de negociación opaca, conocido en la jerga del sector como dark pool, con el objetivo

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