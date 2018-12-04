La Fiscalía de Pontevedra presenta una demanda colectiva contra Audasa por el cobro abusivo de peajes
La concesionaria de la AP-9 mantuvo invariables las tarifas, teniendo que abonar los usuarios los peajes íntegros, a pesar del deficiente servicio que estuvo dando durante los años que duraron las obras de Rande.
Europa Press
Galicia-04/12/2018
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La Fiscalía de Pontevedra ha presentado en el juzgado de lo Mercantil de esta ciudad una demanda de juicio ordinario contra la concesionaria de la AP-9, Audasa, en ejercicio de acción colectiva de cesación en defensa de los consumidores y usuarios, por lo que considera pr&aac