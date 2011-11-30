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La Fiscalía emprende actuaciones por falsedad en documento mercantil tras una denuncia de FACUA contra Movistar

La compañía aportó a la asociación un contrato en blanco con una firma manipulada para 'demostrar' una falsa alta.

FACUA.org
España-30/11/2011
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La Fiscalía de Sevilla ha emprendido actuaciones por un presunto delito de falsedad en documento mercantil tras una denuncia de FACUA-Consumidores en Acción contra Movistar.

La compañía aportó a la asociación un contrato en blanco con una firma ma

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