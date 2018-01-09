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La Fiscalía francesa investiga a Apple por la ralentización programada de sus iPhone

La compañía reconoció haber tomado medidas para hacer frente a las quejas por el gasto de batería de sus dispositivos, lo que podría tener un efecto negativo sobre la velocidad de sus procesadores.

FACUA.org / Europa Press
Internacional-09/01/2018
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La Fiscalía de Francia ha abierto una investigación preliminar contra la empresa estadounidense de equipos electrónicos, software y servicios en línea Apple por presunta obsolescencia programada al ralentizar sus dispositivos iPhone, según han informado este lun

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