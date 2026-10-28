La Fundación FACUA aborda en la Universidad Pablo de Olavide las vías judiciales y extrajudiciales disponibles para los consumidores
La actividad, celebrada este 27 de octubre, reunió a veinte estudiantes del Grado en Derecho y del Doble Grado en Derecho y Relaciones Laborales y Recursos Humanos.
FACUA.org
España-28/10/2026
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La Fundación FACUA ha celebrado este 27 de octubre un seminario sobre las vías de reclamación para la defensa de los consumidores en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla (UPO). La actividad, titulada Vías de reclamación. Acciones judiciales y extrajudiciales