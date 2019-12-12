La Fundación FACUA y la UPO celebran un seminario sobre productos y servicios bancarios
El curso se desarrolla en la Universidad Pablo de Olavide y está enmarcado dentro de la Cátedra de Consumo creada por estas dos entidades.
FACUA.org
Sevilla-12/12/2019
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La Fundación FACUA y la Universidad Pablo de Olavide (UPO) han celebrado este miércoles 11 de diciembre el seminario formativo Derecho bancario: cláusulas abusivas y motivos de reclamación. Esta formación está enmarcada dentro de la Cátedr