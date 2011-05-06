La gasolina marca su quinto récord histórico consecutivo y alcanza 1,38 euros el litro
Con este nivel de precios, el mes de mayo comienza con un encarecimiento de más de cinco céntimos por litro con respecto a comienzos de abril.
FACUA.org
España-06/05/2011
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El precio del litro de gasolina ha marcado esta semana su quinto récord histórico consecutivo y se sitúa en 1,381 euros el litro, según datos recogidos por Europa Press a partir del Boletín Petrolero de la Unión Europea (UE).
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