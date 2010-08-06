La Generalitat abre un expediente sancionador a Endesa por el apagón del 8 de marzo en Girona
Por deficiencias en la gestión de la información de la emergencia por parte de la eléctrica.
FACUA.org
Cataluña-06/08/2010
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La dirección general de Energía y Minas de la Generalitat ha decidido abrir un expediente sancionador a Endesa. El motivo, el apagón del 8 de marzo en varias comarcas de Girona al detectar deficiencias en la gestión de la información de la emergencia por parte d