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La Generalitat de Cataluña multa con 30.000 euros a Cabify

En concreto, ha sancionado a la empresa Prestige & Limousine, nombre bajo el que opera en Barcelona la compañía de las VTC desde la aprobación en la comunidad de la nueva ley del sector a principios de 2019.

Europa Press
Cataluña-08/01/2020
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La Generalitat de Cataluña ha sancionado con 30.050 euros a Prestige & Limousine, firma con la que Cabify presta servicio de vehículo de alquiler con conductor (VTC) en Barcelona desde que hace un año el Govern de la Comunidad aprobara la nueva norm

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