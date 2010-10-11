Más noticias

La Generalitat sanciona a Vueling, Clickair, Ryanair, easyJet y Transavia con 150.000 euros

Por incluir cláusulas abusivas en los contratos, vender a precios superiores a los anunciados y cobrar recargos por equipaje o por pagar con tarjeta.

FACUA.org
Cataluña-11/10/2010
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

La Agencia Catalana del Consumo (ACC) ha sancionado a Vueling, Clickair, Ryanair, easyJet y Transavia con multas que suman 149.700 euros, por cometer varias infracciones en materia de consumo, ha informado la agencia dependiente de la Generalitat en un comunicado.

Además, por prim

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos