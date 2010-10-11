La Generalitat sanciona a Vueling, Clickair, Ryanair, easyJet y Transavia con 150.000 euros
Por incluir cláusulas abusivas en los contratos, vender a precios superiores a los anunciados y cobrar recargos por equipaje o por pagar con tarjeta.
FACUA.org
Cataluña-11/10/2010
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La Agencia Catalana del Consumo (ACC) ha sancionado a Vueling, Clickair, Ryanair, easyJet y Transavia con multas que suman 149.700 euros, por cometer varias infracciones en materia de consumo, ha informado la agencia dependiente de la Generalitat en un comunicado.
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