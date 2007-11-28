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La Generalitat sanciona con 736.700 euros a las 29 aerolíneas que operan en Cataluña

La mayoría del importe de las multas está motivado por prácticas de publicidad engañosa.

FACUA.org
Cataluña-28/11/2007
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El director de la Agencia Catalana de Consumo (ACC), Jordi Anguera, ha anunciado hoy que la Generalitat ha impuesto sanciones a las veintinueve aerolíneas que operan en Cataluña con multas que suman un importe total de 736.700 euros, el 56,6% por publicidad engañosa.</

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