La Generalitat valenciana anuncia la gratuidad de los libros de texto
Este curso, los alumnos recibirán hasta 200 euros para adquirir los manuales que luego serán devueltos a los centros educativos.
FACUA.org / Europa Press
Comunitat Valenciana-02/09/2015
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El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Educación, han presentado este martes este programa con el que se quiere asegurar la gratuidad total de los libros de texto a los alumnos de la educación pública y concretada en la etapa obligatoria, Primari