Más noticiasLa medida afectará a medio millón de escolares

La Generalitat valenciana anuncia la gratuidad de los libros de texto

Este curso, los alumnos recibirán hasta 200 euros para adquirir los manuales que luego serán devueltos a los centros educativos.

FACUA.org / Europa Press
Comunitat Valenciana-02/09/2015
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El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y el conseller de Educación, han presentado este martes este programa con el que se quiere asegurar la gratuidad total de los libros de texto a los alumnos de la educación pública y concretada en la etapa obligatoria, Primari

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