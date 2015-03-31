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La Guardia Civil desarticula una banda organizada dedicada a estafar a personas de avanzada edad

Los detenidos se ganaban la confianza de los mayores con la promesa de cuidarlos consiguiendo de esa forma acceder a sus casas y sustraer documentación y objetos de valor.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-31/03/2015
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La Guadia Civil ha desarticulado una banda organizada dedicada a estafar a personas de avanzada edad. La operación Aruba, desarrollada en la provincia de Valencia, se ha saldado con la detención de seis personas y con la incautación de diversa documentación, doce m&oac

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