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La Guardia Civil detiene a cinco personas por trucar coches para venderlos mejor

En la operación podrían estar implicados 120 talleres españoles, y no se descartan más detenciones en los próximos días

FACUA.org
España-02/10/2008
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Cinco personas fueron detenidas ayer por la noche, entre ellas el dueño de una empresa para quien el juez ha decretado auto de prisión sin fianza, acusadas de manipular cuentakilómetros de vehículos en una operación en la que podrían estar implicados hast

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