La Guardia Civil detiene a dos personas por estafar con falsos alquileres turísticos en Cullera
Los detenidos son un matrimonio que ofrecía por internet viviendas turísticas para alquilar: tras recibir la mitad del precio pactado como señal, no volvían a contactar con sus víctimas.
FACUA.org
Comunitat Valenciana-26/09/2017
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Los detenidos ofrecían alquileres turísticos falsos en la localidad de Cullera. | Imagen: flickr.com/photos/elproximoviaje (CC BY-NC-ND 2.0)
La Guardia Civil ha detenido a dos personas que ofrecían alquileres vacacionales falsos en Cullera por internet. Los detenidos, que son matrimonio, solicitaban un adelanto de la mitad del precio de alquiler de unas viviendas que no existían. La Guardia Civil calcula que pudieron est