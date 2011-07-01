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La Guardia Civil tiene orden de detener al presidente de la SGAE, Teddy Bautista

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado detener además a otras dos personas relacionadas con la investigación sobre un presunto delito de desvió de fondos y apropiación indebida.

FACUA.org
España-01/07/2011
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La Guardia Civil tiene orden de detener al presidente de la SGAE, Teddy Bautista, y otras dos personas relacionadas con la investigación sobre un presunto delito de desvió de fondos y apropiación indebida que dirige el juez de la Aud

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