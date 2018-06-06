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La jueza del caso Funnydent abre una investigación contra los administradores tras una denuncia de su exdueño

Un juzgado archivó la causa contra el expropietario de estas clínicas dentales, Cristóbal López, el año pasado al considerar que no hubo estafa; pero sí un caso "de mala gestión".

Europa Press
Madrid-06/06/2018
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La jueza de instrucción número 4 de Navalcarnero ha abierto diligencias contra los administradores de las clínicas dentales de Funnydent, según han informado a Europa Press fuentes jurídicas.

Hace un año, la jueza archivó la causa a

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