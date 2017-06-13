Nuestras accionesModificación del Decreto 286/2002 que regula la actividad

La Junta aprueba el nuevo decreto sobre negocios de tatuajes, cuyo proyecto fue criticado por FACUA

La federación advirtió de que el proyecto normativo planteaba una reducción de los controles sobre estos establecimientos.

FACUA.org
Andalucía-13/06/2017
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba este martes la modificación del decreto que regula la actividad de los establecimientos donde se realizan tatuajes y piercings, cuyo proyecto fue criticado por FACUA Andalucía al plantear una temeraria reducci&o

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos