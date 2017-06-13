La Junta aprueba el nuevo decreto sobre negocios de tatuajes, cuyo proyecto fue criticado por FACUA
La federación advirtió de que el proyecto normativo planteaba una reducción de los controles sobre estos establecimientos.
FACUA.org
Andaluc�ía-13/06/2017
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El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprueba este martes la modificación del decreto que regula la actividad de los establecimientos donde se realizan tatuajes y piercings, cuyo proyecto fue criticado por FACUA Andalucía al plantear una temeraria reducci&o