La Junta de Andalucía amplía las medidas de eliminación de barreras arquitectónicas
El nuevo decreto de accesibilidad incrementa las exigencias en espacios naturales, vivienda, transporte e infraestructuras.
FACUA.org
Andalucía-08/07/2009
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La Junta de Andalucía ampliará las medidas de eliminación de barreras arquitectónicas en entornos naturales, transporte público y viviendas. Ésta es la principal novedad que recoge el decreto regulador de la accesibilidad en las infraestructuras, el urban