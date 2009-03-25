La Junta de Andalucía aprueba un Decreto para regular los subproductos animales no destinados a consumo humano
Abarca los trabajos relacionados con la recogida, transporte, almacenamiento, manipulación, transformación y reutilización o eliminación de todos aquellos materiales generados en la ganadería y en la industria transformadora con una gestión específica.
FACUA.org
Andalucía-25/03/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
La Junta de Andalucía aprobó el martes el decreto que desarrolla en Andalucía las normativas comunitaria y estatal sobre el control de los subproductos de origen animal no destinados a consumo humano, denominados sandach.
El texto regula todos los trabajos rela