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La Junta de Andalucía aprueba un Decreto para regular los subproductos animales no destinados a consumo humano

Abarca los trabajos relacionados con la recogida, transporte, almacenamiento, manipulación, transformación y reutilización o eliminación de todos aquellos materiales generados en la ganadería y en la industria transformadora con una gestión específica.

FACUA.org
Andalucía-25/03/2009
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La Junta de Andalucía aprobó el martes el decreto que desarrolla en Andalucía las normativas comunitaria y estatal sobre el control de los subproductos de origen animal no destinados a consumo humano, denominados sandach.

El texto regula todos los trabajos rela

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