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La Junta de Andalucía duplica los recortes en protección de los consumidores: un 7% para 2018

FACUA Andalucía denuncia la progresiva degradación de los recursos destinados a combatir los fraudes masivos, mientras aumenta la permisividad y la inacción del Gobierno andaluz para prevenirlos y sancionarlos.

FACUA.org
Andalucía-30/10/2017
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FACUA Andalucía critica que la Junta siga recortando, de cara al próximo año, las partidas presupuestarias que destina para la defensa de los consumidores y usuarios andaluces, mientras sigue evidenciando su complacencia y permisividad frente a los fraudes e irregularidades d

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