La Junta de Andalucía prohíbe la captura y comercialización de longueirón en las marismas del río Piedras por toxinas
En estos momentos también está prohibido el marisqueo en zonas de Mazagón, Punta Umbría, Matalascañas y Doñana.
FACUA.org
Andalucía-28/07/2009
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La Delegación de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía en Huelva ha resuelto prohibir la captura y comercialización del longueirón (Solen marginatus) en el río Piedras y sus marismas, desde el puente de la Tavirona hasta la punta del Gato en su desembocad