La Junta desmonta el bulo de Vox: FACUA no es la asociación de usuarios que debe devolver dinero público
En los últimos meses, numerosos dirigentes y cargos públicos de Vox vienen lanzando graves acusaciones e insultos contra la asociación.
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España-10/10/2019
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Francisco Serrano Castro, presidente del grupo Vox en el Parlamento de Andalucía. | Imagen: Jesús Prieto/Europa Press.
El Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía ha desmontado el bulo que viene lanzando Vox desde hace meses sobre FACUA por el que ha sugerido que tiene pendiente la devolución de dinero procedente de subvenciones públicas en la comunidad autónoma. Numerosos diri