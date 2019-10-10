Nuestras acciones

La Junta desmonta el bulo de Vox: FACUA no es la asociación de usuarios que debe devolver dinero público

En los últimos meses, numerosos dirigentes y cargos públicos de Vox vienen lanzando graves acusaciones e insultos contra la asociación.

FACUA.org
España-10/10/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

El Portal de Transparencia de la Junta de Andalucía ha desmontado el bulo que viene lanzando Vox desde hace meses sobre FACUA por el que ha sugerido que tiene pendiente la devolución de dinero procedente de subvenciones públicas en la comunidad autónoma. Numerosos diri

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos