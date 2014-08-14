La Junta multa con 55.692 euros a la Asociación Unión Jerezana Tele-Taxi por reparto de mercado
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía también ha sancionado al sector por la limitación de la prestación de servicios.
Europa Press
Cádiz-14/08/2014
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El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía ha sancionado con 55.692,66 euros a la Asociación Unión Jerezana Tele-Taxi por tres infracciones que han provocado reparto del mercado y la limitación de la prestación de servicios por parte de sus asociados.<