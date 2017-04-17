Nuestras accionesEl anuncio de las instalaciones de Agua Mágica conduce a error

La Junta no ve irregularidades en una campaña de Isla Mágica similar a la que multó en 2015 por engañosa

FACUA Sevilla considera lamentable que el parque siga utilizando el mismo reclamo publicitario engañoso, que conduce a los usuarios a pensar que los toboganes desembocan en una piscina que realmente no existe.

FACUA.org
Sevilla-17/04/2017
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La autoridad de Consumo de la Junta de Andalucía se niega a sancionar a la empresa Isla Mágica por publicidad engañosa de su parque acuático, pese a concurrir las mismas circunstancias por las que anteriormente sí le impuso una multa.

En 2015, tras la den

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