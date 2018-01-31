La Junta paga miles de euros a directivos de UCA-UCE, insolvente y condenada por impagos a trabajadores
Les abona directamente las dietas por participar en órganos consultivos, lo que impide que sean embargadas por los juzgados de lo social. La entidad debe dinero a la propia administración andaluza.
FACUA.org
Andalucía-31/01/2018
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El presidente de UCA-UCE, Juan Moreno Rodríguez.
La Junta paga miles de euros a directivos de la Unión de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE) en concepto de dietas por participar en órganos consultivos, mientras la entidad tiene una larga lista de deudas con trabajadores, proveedores, Hacienda, la Seguridad Social y la prop