La justicia avala las sanciones de Consumo a siete empresas por falsas rebajas en el Black Friday
Tres de las siete empresas sancionadas admitieron haber realizado estas prácticas engañosas, mientras que las cuatro restantes presentaron recurso.
Europa Press
España-14/10/2025
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido dos autos en los que avala las sanciones que impuso el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a siete empresas por bajar el precio de forma engañosa durante las rebajas del Black Friday, que se celebran a final