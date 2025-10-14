Más noticias

La justicia avala las sanciones de Consumo a siete empresas por falsas rebajas en el Black Friday

Tres de las siete empresas sancionadas admitieron haber realizado estas prácticas engañosas, mientras que las cuatro restantes presentaron recurso.

Europa Press
España-14/10/2025

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido dos autos en los que avala las sanciones que impuso el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 a siete empresas por bajar el precio de forma engañosa durante las rebajas del Black Friday, que se celebran a final

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos