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La justicia europea da la razón a España frente a Google y reconoce el 'derecho al olvido'

El TJUE dictamina que los servicios de motor de búsqueda en Internet son responsables de los datos personales incluidos en las páginas web que tratan.

FACUA.org
España-13/05/2014
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado este martes la razón a la Agencia Española de Protección de datos en su disputa con Google al dictaminar que los servicios de motor de búsqueda en Internet son responsables de los

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