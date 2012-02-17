La justicia europea falla que es ilegal obligar a una red social a vigilar a sus usuarios para evitar descargas
La sentencia se refiere a la denuncia de la sociedad de autores belga Sabam contra la red social de Netlog.
FACUA.org
Europa-17/02/2012
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El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TUE) ha dictaminado este jueves que es ilegal obligar a una red social en Internet a establecer un sistema de filtrado general, respecto a todos sus usuarios, para prevenir el uso ilícito de obras musicales y audiovisuales.
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