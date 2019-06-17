La Justicia ratifica una multa de 19.000 euros a Vigo por la falta de control en calidad del agua
La Xunta de Galicia sancionó al Ayuntamiento al considerar probado la existencia de "riesgo sanitario" con 21.520 euros, pero el juez la ha rebajado a la cantidad final.
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Galicia-17/06/2019
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Vigo ha ratificado una sanción de 19.030 euros, inicialmente 21.520 euros, que impuso la Consejería de Sanidad de la Xunta de Galicia al Concello por distintas infracciones en el control de la calidad del agua para consu