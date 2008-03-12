La leche baja sólo el 1,4% en dos meses y la mitad de las marcas analizadas por FACUA sigue superando los 90 céntimos el litro
Puleva mantiene el máximo histórico de 1,05 euros en Alcampo, Carrefour y Lidl. Este mes han subido Pascual, El Pulgar y Auchan.
FACUA.org
España-12/03/2008
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Los últimos análisis de FACUA-Consumidores en Acción ponen de manifiesto que la leche ha experimentado una leve bajada del 1,4% en los dos últimos meses, tras haber mantenido su precio estable los dos anteriores y la subida del 26,4% que sufrió entre principios