Nuestras accionesDiferencias de hasta 40 céntimos por litro

La leche baja sólo el 1,4% en dos meses y la mitad de las marcas analizadas por FACUA sigue superando los 90 céntimos el litro

Puleva mantiene el máximo histórico de 1,05 euros en Alcampo, Carrefour y Lidl. Este mes han subido Pascual, El Pulgar y Auchan.

FACUA.org
España-12/03/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

Los últimos análisis de FACUA-Consumidores en Acción ponen de manifiesto que la leche ha experimentado una leve bajada del 1,4% en los dos últimos meses, tras haber mantenido su precio estable los dos anteriores y la subida del 26,4% que sufrió entre principios

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos