La luz acumulará en julio una subida del 10,9% en lo que va de año para la mayoría de los consumidores
La menor subida será para las tres grandes empresas que siguen beneficiándose de una tarifa regulada. La mayor, para los en torno a 4,5 millones de usuarios que tienen una potencia contratada de entre 5 y 10 kW.
FACUA.org
España-17/06/2008
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha propuesto que la electricidad suba en julio un 7,33% para los casi 14 millones de usuarios con una potencia contratada mayor de 2,5 y no superior a 5 kW (tarifa 2.0.2).
FACUA-Consumidores en Acción señala que sumado al 3,3% d