La luz acumulará en julio una subida del 10,9% en lo que va de año para la mayoría de los consumidores

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio ha propuesto que la electricidad suba en julio un 7,33% para los casi 14 millones de usuarios con una potencia contratada mayor de 2,5 y no superior a 5 kW (tarifa 2.0.2).

FACUA-Consumidores en Acción señala que sumado al 3,3% d