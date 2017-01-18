La marea blanca de Sevilla considera un éxito la marcha del 15 de enero y prepara nuevas movilizaciones
Las numerosas organizaciones y colectivos que forman parte de la iniciativa confían en que la masiva participación ciudadana dé pie a un diálogo con los responsables de las políticas sanitarias andaluzas.
FACUA.org
Sevilla-18/01/2017
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Más de 10.000 personas se manifestaron el pasado 15 de enero en Sevilla en defensa de la sanidad pública andaluza. | Imagen: Europa Press.
La marea blanca de Sevilla considera un éxito la manifestación del pasado 15 de enero, que congregó a más de 10.000 personas bajo el lema Por una sanidad andaluza pública y universal. No a los recortes. Por una gestión justa. Las numerosas organiza