La Mesa Social teme que el pacto del agua retrase los verdaderos retos de Andalucía

Los colectivos agrupados en la Mesa Social del Agua (Aeopas, FACUA, CCOO, UPA, COAG, Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF, Fundación Savia, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua) piden a la Junta que centre sus esfuerzos en los retos urgentes que tiene Andalucía en mate