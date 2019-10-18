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La Mesa Social teme que el pacto del agua retrase los verdaderos retos de Andalucía

Colectivos andaluces instan a la Junta a centrar esfuerzos en temas claves como los nuevos planes hidrológicos, la depuración, el nuevo Reglamento del Ciclo Urbano del Agua y la adaptación al cambio climático.

FACUA.org
Andalucía-18/10/2019
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Los colectivos agrupados en la Mesa Social del Agua (Aeopas, FACUA, CCOO, UPA, COAG, Greenpeace, Ecologistas en Acción, WWF, Fundación Savia, Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua) piden a la Junta que centre sus esfuerzos en los retos urgentes que tiene Andalucía en mate

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