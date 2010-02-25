La mitad de productos alimenticios que quieren publicitar sus beneficios saludables no obtienen el visto bueno de la UE
2.000 de las 4.000 peticiones recibidas en los últimos tres años fueron devueltas porque la documentación y los ensayos que presentaban no eran del todo claros.
FACUA.org
Europa-25/02/2010
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La Agencia Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA, en sus siglas en inglés) ha recibido en los últimos tres años más de 4.000 peticiones de empresas alimentarias para poder publicitar los beneficios saludables de sus productos. La mitad de ellas (unas 2.000) fueron dev